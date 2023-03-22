Alipaşa işi sıkı tutuyor

Hafta sonu başlayacak TFF İstanbul 2. Lig maçlarında Silivri’yi temsil edecek olan Alipaşaspor’da idmanların dozu arttı. Teknik patron Recai Öney nezaretinde lige hazırlanan takımda önceki akşam yapılan idmana Yardımcı Hoca Fehim Ural oyuncularına baklava ikramında bulundu. Yapılan çalışmaların ardından bir açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Yadigar Ural; “Antrenmanlarımız salı ve perşembe akşamları hız kesmeden 2 aydır tam kadro devam ediyor. Önceki akşam baklava tatlımız antrenör yardımcımız Fehim Ural hocamızdan. Bilindiği gibi 25 03 2023 Cumartesi 2. Amatör maçları başlıyor ilk maçımız Celaliyespor ile hayırlısıyla sağlıklı, centilmence bizim açımızdan başarılı bir sezon geçirmemiz dileği ile tüm Amatör takımlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.