Alipaşa kayıpsız devam 4-3

İstanbul Amatör 2. Küme 3. Grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Alipaşaspor deplasmanda İstanbul Arena'yı 4-3 mağlup ederek evine 3 puanla dönen taraf oldu.

Alipaşa kayıpsız devam 4-3
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Güzelce Turgay Şeren Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip henüz 1. dakikada Göktuğ İbrahim Uçar’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole hemen yanıt vererek Hakan Türkeş’le skoru 1-1 yaptı. Hızlı başlayan maçta ev sahibi İstanbul Arena 16. Dakikada Mehmet Berk Varol’la yeniden öne geçti: 2-1. Alipaşa 24’te bu gole Recep Yazıcı ile yanıt verince maça yeniden denge geldi: 2-2. Devre karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da gol düellosu devam etti. Konuk Alipaşa 49’da Hakan Türkeş’in attığı golle iki kez yenik duruma düştüğü maçta ilk kez öne geçmiş oldu: 2-3. 69’da bir kez daha Hakan Türkeş sahneye çıktı: 2-4. İstanbul Arena 90’da Cemil Türken’in attığı golle farkı bire indirmesine rağmen 4-3 yenilmekten kurtulamadı.
Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU