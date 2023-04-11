Alipaşa kayıpsız devam 4-3

Güzelce Turgay Şeren Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip henüz 1. dakikada Göktuğ İbrahim Uçar’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole hemen yanıt vererek Hakan Türkeş’le skoru 1-1 yaptı. Hızlı başlayan maçta ev sahibi İstanbul Arena 16. Dakikada Mehmet Berk Varol’la yeniden öne geçti: 2-1. Alipaşa 24’te bu gole Recep Yazıcı ile yanıt verince maça yeniden denge geldi: 2-2. Devre karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da gol düellosu devam etti. Konuk Alipaşa 49’da Hakan Türkeş’in attığı golle iki kez yenik duruma düştüğü maçta ilk kez öne geçmiş oldu: 2-3. 69’da bir kez daha Hakan Türkeş sahneye çıktı: 2-4. İstanbul Arena 90’da Cemil Türken’in attığı golle farkı bire indirmesine rağmen 4-3 yenilmekten kurtulamadı.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU