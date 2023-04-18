Alipaşa'nın acıması yok 4-1

İstanbul Amatör 2. Küme 3. Grupta oynanan maçta sezonun flaş takımlarından Alipaşa, Özörencik'i 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Alipaşa'nın acıması yok 4-1
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Değirmenköy Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip perdeyi 18. dakikada Fatih Yıldırım’ın golüyle açtı: 1-0. 38. dakikada Hakan ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. Konuk Özörencik 55. dakikada Süleyman Bayındır’ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Alipaşa 68’de Doğukan Gemici’nin attığı golle 3-0 öne geçti. Ev sahibi ekip de 72’de Recep Yazıcı’nın kırmızı kartıyla sahada 10 kişi kaldı. 76’da ev sahibi ekip adına Kamal Yazıcı sahneye çıkan isim oldu: 4-0. Özörencikspor’un tek golü 90’da golcü Şafak Avcı’dan geldi.