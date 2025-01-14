Alipaşa'nın gençleri, Gümüşpınar ile1-1 kaldı

Maçın ardından Alipaşaspor Kulübü Başkanı Yadigar Ural, beraberliğin ardından tüm oyuncularına ve teknik heyetine teşekkür etti. Ural, "Takımımızın gösterdiği mücadele ve alınan beraberlik bizi gururlandırdı bu kadar güçlü bir rakibe karşı bu mücadele mükemmeldi. Tüm oyuncularımıza ve teknik heyetimize emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.