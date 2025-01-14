Alipaşa'nın gençleri, Gümüşpınar ile1-1 kaldı

Silivri temsilcisi Alipaşaspor, geçtiğimiz hafta sonu oynadığı U18 maçında güçlü rakibi Gümüşpınarspor 1-1 kaldı. Zorlu geçen karşılaşmanın Alipaşaspor adına tek golünü Faruk kaydetti.

Alipaşa'nın gençleri, Gümüşpınar ile1-1 kaldı
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Maçın ardından Alipaşaspor Kulübü Başkanı Yadigar Ural, beraberliğin ardından tüm oyuncularına ve teknik heyetine teşekkür etti. Ural, "Takımımızın gösterdiği mücadele ve alınan beraberlik bizi gururlandırdı bu kadar güçlü bir rakibe karşı bu mücadele mükemmeldi. Tüm oyuncularımıza ve teknik heyetimize emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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