Alipaşa'nın keyfi yerinde 5-0

TFF İstanbul Amatör 2. Küme 3. Grupta oynanan maçta zirve mücadelesi veren Alipaşa sahasında konuk ettiği Yalıköy'ü 5-0 gibi farklı bir skorla devirerek 3 puanın sahibi oldu.

Alipaşa'nın keyfi yerinde 5-0
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip 8. dakikada Kamal Yazıcı’nın attığı golle 1-0 öne geçti. 33. dakikada Davut Yıldırım skoru 2-0 yaptı. 39’da Ufuk Gülmez ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Alipaşa’ya 3 puanı getiren diğer golleri 72. dakikada Doğukan Gemici, 78’de Hakan Türkeş kaydetti.