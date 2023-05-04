Alipaşa'nın keyfi yerinde 5-0
TFF İstanbul Amatör 2. Küme 3. Grupta oynanan maçta zirve mücadelesi veren Alipaşa sahasında konuk ettiği Yalıköy'ü 5-0 gibi farklı bir skorla devirerek 3 puanın sahibi oldu.
İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip 8. dakikada Kamal Yazıcı’nın attığı golle 1-0 öne geçti. 33. dakikada Davut Yıldırım skoru 2-0 yaptı. 39’da Ufuk Gülmez ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Alipaşa’ya 3 puanı getiren diğer golleri 72. dakikada Doğukan Gemici, 78’de Hakan Türkeş kaydetti.