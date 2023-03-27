Alipaşa'nın şakası yok: 3-1

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip 23. dakikada Kamal Yazıcı’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Maça iyi başlayan yeşil beyazlılar 37. dakikada Kamal Yazıcı ile bir gol daha bularak soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarıya da etkili başlayan Silivri temsilcisi 52’de günün yıldızı Kamal Yazıcı’nın golüyle skoru 3-0 yaptı. Celaliyespor 60. dakikada Kadir Buğdaycı ile farkı ikiye indirmesine rağmen son düdükle birlikte 3-1 yenilmekten kurtulamadı.