Alipaşa rövanşı aldı 2-0

TFF İstanbul Amatör 2. Küme 1. Grupta sezonun flaş takımı Alipaşaspor güçlü rakibi İstanbul Arena'yı 2-0 mağlup ederek yükselişine bu hafta da devam etti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 13.06.2022 15:30
  • Güncelleme: 13.06.2022 15:30
Alipaşa rövanşı aldı 2-0
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Silivri Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Alipaşa’ya galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi. İlk yarısı denk kuvvetlerin mücadelesine sahne olan ikinci yarıda saha ve seyirci avantajıyla oyuna ağırlığını koyan Silivri temsilcisi 55. dakikada Okan Uğur Oğur ile 1-0 öne geçti. Tecrübeli golcü 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi. Okan Uğur Oğur bu maçta attığı gollerle sezon toplamında da 14 gole ulaştı. Bu sonuçla puanını 32’ye çıkaran Alipaşa üçüncü sıraya yükselirken 34 puanda kalan İstanbul Arena da ikinci sıradaki yerini korudu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

4
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

5
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

6
Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mali Müşavirlerden Asel'e destek

Mali Müşavirlerden Asel’e destek

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

DAHA FAZLA
Yılmaz: 'Sizin dertlerinizle dertleniyorum'

Yılmaz: ‘Sizin dertlerinizle dertleniyorum’

Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler