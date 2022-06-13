Alipaşa rövanşı aldı 2-0

Silivri Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Alipaşa’ya galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi. İlk yarısı denk kuvvetlerin mücadelesine sahne olan ikinci yarıda saha ve seyirci avantajıyla oyuna ağırlığını koyan Silivri temsilcisi 55. dakikada Okan Uğur Oğur ile 1-0 öne geçti. Tecrübeli golcü 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi. Okan Uğur Oğur bu maçta attığı gollerle sezon toplamında da 14 gole ulaştı. Bu sonuçla puanını 32’ye çıkaran Alipaşa üçüncü sıraya yükselirken 34 puanda kalan İstanbul Arena da ikinci sıradaki yerini korudu.