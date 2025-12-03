'Alipaşa Spor Kulübü'nden Cemil Kızılkaya'ya Anlamlı Ziyaret'

Alipaşa Spor Kulübü Başkanı Yadigar Ural ile yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz ay yapılan Silivri Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu’nda İkinci Başkanlık görevine seçilen Avrupa Güven İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kızılkaya’yı ofisinde ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Silivri’de amatör sporun gelişimi, kulüpler arası dayanışmanın güçlendirilmesi ve genç sporculara yönelik projeler üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Başkan Yadigar Ural, Cemil Kızılkaya’nın hem iş dünyasında hem de spor camiasında ortaya koyduğu katkıların önemine dikkat çekerek, “Silivri’de sporun daha güçlü bir yapıya kavuşması için Kızılkaya’nın vizyoner bakış açısının büyük değer katacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni görevinin sorumluluğunun bilincinde olduğunu belirten Cemil Kızılkaya ise, nazik ziyaretleri için Alipaşa Spor Kulübü yönetimine teşekkür ederek, “Silivri’de amatör sporu daha da ileriye taşımak için her türlü iş birliğine açığız” dedi.