Alipaşa ve Kadıköy'den maç öncesi dostluğu
Hafta sonu Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı'nda oynanan ve doksan dakikası Alipaşaspor'un 5-1 galibiyetiyle tamamlanan Kadıköy mücadelesi öncesinde her iki kulübün başkanları birbirlerine başarılar diledi.
Zorlu maç öncesinde Alipaşaspor Kulüp Başkanı Yadigar Ural, Kadıköyspor Kulüp Başkanı Oktay Erdem’e başarı dileklerini sundu. Müsabaka öncesinde birbirlerine başarılar dileyen iki başkan maç sonu da birbirlerini tebrik etmeyi ihmal etmediler.
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