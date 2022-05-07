Alipaşa ve Kadıköy'den maç öncesi dostluğu

Hafta sonu Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı'nda oynanan ve doksan dakikası Alipaşaspor'un 5-1 galibiyetiyle tamamlanan Kadıköy mücadelesi öncesinde her iki kulübün başkanları birbirlerine başarılar diledi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 07.05.2022 13:48
  • Güncelleme: 07.05.2022 13:48
Alipaşa ve Kadıköy'den maç öncesi dostluğu
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Zorlu maç öncesinde Alipaşaspor Kulüp Başkanı Yadigar Ural, Kadıköyspor Kulüp Başkanı Oktay Erdem’e başarı dileklerini sundu. Müsabaka öncesinde birbirlerine başarılar dileyen iki başkan maç sonu da birbirlerini tebrik etmeyi ihmal etmediler.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Denize sıfır nezih bir mekan...

Denize sıfır nezih bir mekan...

3
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

4
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

5
Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

6
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

DAHA FAZLA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı