Alipaşa zirveyi salladı 3-2

Taşoluk Stadı’nda oynanan maçta ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Arnavutköy temsilcisi 28. dakikada Burak Gül’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 29. dakikada Hakan Türkeş’le yanıt verince skora denge geldi: 1-1. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıda ev sahibi ekip 66. dakikada Oğuzhan Güler’le ikinci kez öne geçti: 2-1. Alipaşa 73’te Ömer Yıldız’la yeniden rakibini yakaladı: 2-2. Yeşil beyazlılar 86. dakikada Kamal Yazıcı ile bir gol daha bularak 3-2 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın skoru oldu. Bu sonuçla Alipaşa puanını 16’ya çıkararak lider S. Mimarsinan’ı yakalarken 13 puanda kalan Bolluca da zirve yarışında ağır bir darbe yedi.