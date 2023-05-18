Alipaşaspor'da keyifler yerinde 1-0

TFF İstanbul Amatör 2. Küme 3. Grupta lider Alipaşa zorlu Celaliye deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı.

Alipaşaspor'da keyifler yerinde 1-0
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Celaliye Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz kapanırken konuk ekibe 3 puanı getiren tek golü 67. Dakikada penaltıdan Kamal Yazıcı attı 1-0. Celaliyespor 67 ve 84. dakikalarda gördüğü kırmızı kartlarla maçı 9 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs