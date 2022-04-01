Alipaşaspor'da takviyeler bitmez

Grubunda daha iddialı konuma gelebilmek için tüm imkanlarını seferber eden Alipaşaspor'da Kulüp Başkanı Yadigar Ural kesenin ağzını açtı. Fethiyespor altyapısında yetişen ve son olarak da Medicell Beylikdüzüspor formasını giyen genç oyuncu Yiğithan Yakalı ile anlaşma sağladı. Sol bek pozisyonunda oynayan ve duruma göre de stoper ve sol açık oynayabilen genç oyucunun işini Başkan Yadigar Ural bitirdi.