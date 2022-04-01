Alipaşaspor'da takviyeler bitmez

TFF İstanbul 2. Amatör Kümede mücadele eden Alipaşaspor kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor ve genç oyuncu Yiğithan Yakalı ile anlaşma sağladığını duyurdu.

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  • 01.04.2022 23:37
  • Güncelleme: 01.04.2022 23:37
Alipaşaspor'da takviyeler bitmez
Modacepte
Modacepte
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Modacepte

Grubunda daha iddialı konuma gelebilmek için tüm imkanlarını seferber eden Alipaşaspor'da Kulüp Başkanı Yadigar Ural kesenin ağzını açtı. Fethiyespor altyapısında yetişen ve son olarak da Medicell Beylikdüzüspor formasını giyen genç oyuncu Yiğithan Yakalı ile anlaşma sağladı. Sol bek pozisyonunda oynayan ve duruma göre de stoper ve sol açık oynayabilen genç oyucunun işini Başkan Yadigar Ural bitirdi.

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