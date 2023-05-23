Alipaşaspor'da Ufuk Gülmez'in ikinci baharı
Hafta sonu oynanan ve izleyenlerin beğenisini kazanan maçta harika bir oyun sahneleyen Ufuk Gülmez adeta ikinci baharını yaşıyor.
Orta saha oyun kurucu mevkiinde oynayan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu hafta sonu Alipaşa forması altında Mimarsinan ağlarını gönderdiği iki güze ile havalandırdı. Attığı iki mükemmel golle takımının aldığı galibiyette büyük pay sahibi olan 1991 doğumlu oyuncu kendisinden yaşça genç oyunculara da taş çıkarttı. Doksan dakika boyuncu sahada basmadık yer bırakmayan oyuncu şimdiden transferin gözdesi konumunda.