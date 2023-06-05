Alipaşaspor'dan liderlik farkı 5-1

Özörencikspor karşısında ilk dakikalardan itibaren golü düşünen ve galibiyete yakın bir oyun ortaya koyan Alipaşaspor, etkili oyunun karşılığını attığı beş golle almasını bildi. Karşılaşmanın yıldızı şüphesiz rakip fileleri 5 kez havalandıran Kemal Yazıcı oldu. Usta golcü takımını bu önemli deplasmanda 5-1 üstün duruma taşıyarak zirve yarısından kopmayacaklarını bir kez daha göstermiş oldu. Her iki yarıda attığı beş golle liderlik koltuğunu perçinlemesini bilen Alipaşaspor, zirvede kalmanın mutluluğunu maç sonunda büyük bir coşku ile kutladı.