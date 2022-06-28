Alipaşaspor ligi en iyi yerde tamamladı

Grubunda gösterdiği iyi mücadele ile isminden sıkça söz ettiren Alipaşaspor’da Başkan Yadigar Ural son maçın ardından yaptığı açıklamasında; “Alipaşaspor olarak bize ertelemeler yaramıyor. 4 haftadır aldığımız galibiyetlere ligin son haftasını ekleyemedik maalesef. Maçı 3-2 kaybettik yine de tüm sezon boyunca bizleri hüsrana uğratmayıp yanımızda olan futbolcu kardeşlerimize yönetim kurulum adına şükranlarımı sunuyorum yüreklerine ayaklarına sağlık sağ olsun var olsunlar” dedi.