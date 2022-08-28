Alipaşaspor Palmiye'de bir araya geldi
Silivri'nin en köklü kulüplerinden olan ve katıldığı her platformda isminden sıkça söz ettiren Alipaşaspor'da Kulüp Başkanı Yadigâr Ural hem yönetimini hem de oyuncularını kahvaltıda bir araya getirdi.
TFF İstanbul 2. Amatör Küme ekiplerinden Alipaşaspor’da Başkan Yadigar Ural yeni sezon için start verdi. İşletmeciliğini Alibeyspor Kulüp İkinci Başkanı Uğur Babayiğit’in yaptığı Palmiye Salonu’nda verilen kahvaltıda Başkan Yadigar Ural tüm yönetimini ve oyuncularını bir araya getirdi. Başkan Ural yaptığı açıklamasında; “Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Güzel dostluklarımız oldu. Şimdi önümüzde yeni bir sezonumuz var ve bu sezon öncesi de geçen sene formamızla ter döken tüm oyuncu kardeşlerime teşekkür ettim. Yönetim kurulumuz ile de yeni sezonun planlamasını yaptık” dedi.