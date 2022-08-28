Alipaşaspor Palmiye'de bir araya geldi

TFF İstanbul 2. Amatör Küme ekiplerinden Alipaşaspor’da Başkan Yadigar Ural yeni sezon için start verdi. İşletmeciliğini Alibeyspor Kulüp İkinci Başkanı Uğur Babayiğit’in yaptığı Palmiye Salonu’nda verilen kahvaltıda Başkan Yadigar Ural tüm yönetimini ve oyuncularını bir araya getirdi. Başkan Ural yaptığı açıklamasında; “Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Güzel dostluklarımız oldu. Şimdi önümüzde yeni bir sezonumuz var ve bu sezon öncesi de geçen sene formamızla ter döken tüm oyuncu kardeşlerime teşekkür ettim. Yönetim kurulumuz ile de yeni sezonun planlamasını yaptık” dedi.