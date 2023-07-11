Alipaşaspor'un cezası iptal oldu

Grubunda oynadığı maçların ardından bir üst lige çıkmayı garantileyen Alipaşaspor’da oyuncularının karıştığı kavga olayının ardından ligden ihraç edilmişti. Federasyon kulübün iptal durumu değiştirdi ve olaylara karışan takım oyuncularına cezayı kesti ve kulübü verilen ihraç cezasını kaldırdı. Buna göre Alipaşaspor takım oyuncularından Ufuk Gülmez 31 maç, Uğur Sarıkaya 22 maç, Recep Yazıcı 20 maç, Fatih Yıldırım 15 maç ceza alırken Alipaşaspor’a da 3 maç saha kapatma cezası onaylandı. Verilen kararın ardından bir açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Yadigar Ural; “Tepkimize cevap gecikmedi 2023 2024 sezonunda 2. Amatör takımımızın lige katılmama cezasını kaldırdılar. Beyler olayların hakkı da buydu. Çünkü yönetim ve teknik heyet olaylara karışmayıp müdahalede bulunmuştu hakem ve gözlemci raporlarından yola çıksaydılar. Kararın çevrilmesine sevindik ama yaşanan olayları tasvip etmiyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.

