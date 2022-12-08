Alipaşaspor'un sahası tüm hızıyla devam ediyor

Yapımına geçtiğimiz günlerde başlanan ve beklentileri karşılar nitelikte bir çalışma olan Alipaşaspor idman saha ve kulüp binasında çalışmalar hızlandı. Alipaşaspor Kulüp Başkanı Yadigar Ural’ın üstünde çok çalıştığı tesis için Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatları ile temeller atıldı. Konu hakkında bir bilgilendirmede bulunan Başkan Yadigar Ural; “Antrenman sahamızın çalışmaları devam ediyor ve başlamış iş bitmiş demektir. Ama esas Silivri tüm amatör spor kulüplerinin ihtiyacı saha eksikliğidir. Kulübümüz 1989’da kuruldu. Silivri’ye Mimarsinan Mahalle yolundan 3 km bu yerin tapusu Gençlik ve Spor Müdürlüğünde o yıllar toprak saha olarak kupa maçlarını yaptığımız sahamız rahmetle andığım Fethi Erkoç abim tel örgüyle çevirmişti. Ben 2010 yılında göreve yeni yönetime devrettim. Bir daha burayla ilgilenilmedi, kullanılmaz hale geldi. Buradan spor bakanlığına ve İBB’ye sesleniyorum, bu kanayan yarayı dindirelim. At var meydan var bilhassa İBB’ye Sayın Başkan İmamoğlu’na söz geçirecek meclis üyemiz Ersin Taşkın kardeşime ayrıca sesleniyorum bitirelim bu işi. Tüm Silivri’nin amatör kulüpleri faydalansın. Sizin de bir eseriniz olsun. Lütfen tüm kulüpler namına Alipaşa başkalığım bir tarafa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı olarak sesleniyorum, Tüm yetkililere çok zor bir iş değil konum olarak da arazi durumu düzgün 5 dönümün üzerinde alan bu saha yeri şimdiden hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar biz antrenman sahamıza çok yakında kavuşacağız Sayın Volkan Yılmaz Başkanım ve ekibi sayesinde amma bu ayrı bir yer maçların ve tüm Alipaşa’ya yakın takımlar burada antrenmanlarını yapar rahatlarlar. Uğraşım o yönde ben değil biz oldukça başarılı olunur skorlar geçici spor devamlılıktır” dedi.