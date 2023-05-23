Alipaşaspor zirvedeki farkı açıyor 3-1

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası oldukça heyecanlı geçen maçta kazanan Mimarsinan karşısında Alipaşaspor oldu. Zorlu doksan dakikayı Hasan Deniz Aras, Hasan Berat Kavak ve Sercan Karakoç triosu yönetti. Maç tam bir orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Maçta orta sahayı eline alan 23. dakikada İbrahim Karaca’nın attığı golle Mimarsinan takımı 1-0 öne geçti. Bu şok golle birlikte oyunun hakimiyetini eline alan Alipaşa takımı baskısını iyice arttırdı. Müsabakanın 37. dakikasında yine sahneye çıkan Ufuk Gülmez bir füze daha çıkardı ve maçı 1-1 yapan golünü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Alipaşa takımı 68. dakikada ilk golün de sahibi Ufuk Gülmez bir füze daha çıkardı ve maçı 2-1 yapan golünü attı. Müsabakanın bu skorla tamamlanması düşünülürken maçta 90+5. dakikada Alipaşa takımı bir frikik atışı kazandı. Kazanılan bu frikik atışını Kemal Yazıcı kullandı ve topu kalecinin uzanamayacağı köşeye yolladı ve maçın da skorunu tayin etmiş oldu 3-1. Alipaşaspor aldığı bu galibiyetle puanını 28 yaptı ve liderliğini sürdürürken Mimarsinan tıkımı ise 19 puanda kaldı ve grupta beşinci sırada yer buldu.