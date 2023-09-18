Alışveriş merkezi ve home ofis birlikteliği ilgi topluyor

Son yıllarda alışveriş merkezleri ile bir arada yer alan home ofis tarzı projeler ilgi görüyor.

Son yıllarda alışveriş merkezleri ile bir arada yer alan home ofis tarzı projelerin ilgi gördüğü ifade ediliyor. Ulaşılabilirliğin önem kazandığı bu süreçlerde birçok ihtiyacın bir arada karşılanabileceği noktalara yönelim sağlandığı, bu çerçevede 220 mağazalı açık ve kapalı konsept alışveriş merkezi Elya Center’ın öne çıktığı belirtiliyor. 210 metre yüksekliği ile Başkent Ankara’nın en yüksek gökdelenleri arasında yer aldığı ifade edilen kule kısmı 49 kat ve toplamda 230 home ofis konseptinden oluşan proje, 40 dönüm arazi içerisinde yer alıyor.

İstanbul firmalarının Elya Center & Royal Tower’a ilgisinin büyük olduğunu belirten Elya Center CEO’su Harun Reis Yılmaz, şunları kaydetti:

"Deprem gerçeği hesaba katıldığında Anadolu’da başkent Ankara’nın hem bürokrasinin kalbi olması sebebiyle hem de coğrafi büyüklük ve avantajlarıyla başta İstanbul olmak üzere Bursa ve İzmir’den göç almaya başlamıştır. Bu göçlerin öncülüğünü ise köklü şirketler ve markalar yapmaktadır. Yapının 1. derece deprem bölgesiymiş gibi tasarlanıp inşası tamamlanmıştır. 350 milyon dolarlık yatırım ile tüm imalatları tamamlanan proje, yeni nesil avm konsepti ile Ankaralılara kapılarını çok yakında açacak. Parsel içerisinde metro hattı olan bölgedeki tek avm olmamız sebebiyle ulaşım açısından da öne çıkmaktayız. Projemiz bu markalar için çok büyük stratejik değere sahip olarak öne çıkmaktadır. Proje konseptimiz ile ziyaretçilerimizin tüm ihtiyaçlarını kompleks içinde karşılayabilecekleri bir dünya inşa etti. İnsanların sağlık hizmetlerinden tutun da sosyal aktivitelerini ve alışveriş ihtiyaçlarını kompleks dışına çıkmadan karşılayabilecekleri şehir içinde şehir misali bir dünya inşa ettik.”