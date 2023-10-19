Aliya İzzetbegoviç vefatının 20. yıl dönümünde anıldı

Esenler Belediyesi, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’i “Vefatının 20. Yıl Dönümünde Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu” ile andı. Programa katılan TBMM 29. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Bizim güçlü olmamız dışında başka bir seçenek Ortadoğu’da ve dünyanın başka coğrafyalarında yaşanılan zulmü sona erdirmeyecek" dedi.

Esenler Belediyesi, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’i vefatının 20. yılında düzenlenen programla anıldı. Program, Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Mustafa Kızılcaoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda ayrıca İzzetbegoviç’in mücadelelerle dolu yaşamını anlatan sinevizyon gösterimi izlendi. Program sonunda katılımcılara Aliya İzetbegoviç’in zorlu şartlar altında yayınlattığı dünya Müslüman halklarının sorunlarına dair tespit ve önerilerini içeren “İslam Deklarasyonu” adlı eseri hediye edildi.

“20. yüzyılın en önemli Müslüman düşünürlerinden birisi”

TBMM 29. Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasında Aliya İzzetbegoviç’in en önemli Müslüman düşünürlerden biri olduğunu dile getirerek, “78 yıllık bir hayat. İlk hapse girdiği zaman ilk olarak 1946 yılında 3 yıllık hapis cezası alıyor. O zaman Yugoslavya’da ‘Mladi Müslümani’ Müslüman gençler diye bir teşkilat kurmuşlar. Ondan dolayı mahkum oluyor. Daha sonra 1960’lı yıllarda 5 yıl daha, daha sonra da size dağıtılacak olan kitabın yayınlanmasından kısa bir süre sonra 1983’ten 1988’e kadar hapis yatıyor. Hayatının 15 yılı hapishanede geçmiş. Bosna’daki iç savaş ve soykırım sırasında hayatının yaklaşık 10 yılı mücadele ile geçiyor. Böyle bir çileli hayat içerisinde sürekli bir eylem adamı olmuş. Partisinin adı da Demokratik Eylem Partisi. Kendisi aynı zamanda önemli bir düşünür. 20. yüzyılın en önemli Müslüman düşünürlerinden birisi. Çok vurgu yaptığı bir şey; kimlik önemli, karakter önemli ve ahlak önemli. Bir mücadelede her şart altında ahlakın önemine vurgu yapıyor. Onun için yürütülen mücadelede Bosna’nın birçok yerinde büyük katliamlar yaşanırken kendisi bu ahlaki ilkelere riayet ediyor” dedi.

“Türkiye’de bu konuyu hala tam olarak anlayamayanlar var”

Filistin meselesinde bilgi eksiklerinin olduğunu kaydeden Şentop, “Filistin’de yaşananları yakından takip ediyoruz. Filistin meselesini tam olarak anlayamayanlar var. Dayanışma örnekleri sebebiyle Yahudilere nefret beslememiz gerekmiyor. Bundan ders almamız gerekiyor. Onlar gibi beraber ve güçlü olmamız gerekiyor. Bizlerin gücü sadece bize fayda sağlamayacaktır. Zayıf durumda olan, sadece kendisine değil aynı zamanda komşularına da zulüm etmiş olur. Çünkü onları kendisine saldırmaya cezbeder. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında İslam dünyasında hüküm süren durum söz konusu olmasaydı, ne İngilizlerin ne de Yahudilerin aklına bizim canlı bedenimiz üstünde bir Yahudi devleti kurma fikri gelmezdi. Bizler kuzu olduğumuz için onlar kurda dönüşebildi. Bu sebeple hem kendimiz, hem onlar hem de dünyanın bu kısmında barış için güçlü olmamız lazım’ diyerek, işte bugün İslam coğrafyasında yaşanılan sorunların temeli budur. Bizim güçlü olmamız dışında başka bir seçenek Ortadoğu’da ve dünyanın başka coğrafyalarında yaşanılan zulmü sona erdirmeyecek” dedi.

Şentop, programda Aliya’nın Filistin meselesi ile ilgili yazılarını da okudu.

“Aliya İzzetbegoviç, Batı’ya meydan okuyan yürekli bir Müslüman”

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, Aliya İzzetbegoviç’in Batı’ya meydan okuyan yürekli bir Müslüman olduğunu dile getirerek, “Gençler Aliya İzzetbegoviç filozof, bir dava adamı, bir siyasi parti genel başkanı, bir mücadele adamı, bir devlet başkanı, hapishanede mahkum, Batı’ya meydan okuyan yürekli bir Müslüman. Aliya İzzetbegoviç Batı’nın tam ortasında Batı’nın çifte standardını ve Batı medeniyetinin kokuşmuşluğunu anlatan yürekli bir Müslüman. Biz Aliya ile çok kez görüşme, konuşma imkanına sahip olduk Bosna cihadı döneminde. Ve gerçekten Aliya İzzetbegoviç, o Batı’nın ortasında Batı’ya meydan okuyan tarzıyla hepimize örneklik gösterecek ve bir insanın ayağının bastığı toprağın kendi kaderiyle ne kadar örtüştüğünü anlatan en kıymetli dava ve mücadele adamıdır. Aliya ne diyor? ’Ben Batı’ya giderken boynu eğik gitmiyorum. Çünkü benim tarihimde soykırım yok. Ama Batı’nın tarihinde soykırım var’ ki gençler sakın soykırımı unutmayın. Çünkü soykırımı unutsanız soykırım çabuk tekrarlanır. Cenab-ı Hakk, Aliya’ya rahmet eylesin. Onun kitaplarını okuyup feyz almayı bize nasip etsin” diyerek herkese teşekkür etti.

Göksu tarafından Mustafa Şentop’a bir tablo hediye edildi. Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’ndeki programa, TBMM 29. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Av. Umut Özkan ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.