Alkollü araç kullanmaktan 1 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Kocaeli’de alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak ile tehdit olmak üzere 2 ayrı suçtan aranan ve 1yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.S. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs cezaevine gönderildi.