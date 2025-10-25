Alkollü çıkan İETT şoförü görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de sabah saatlerinde bariyerlere çarpan İETT otobüsünün sürücüsü kurum tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
İETT’den yapılan açıklamada, "Bugün saat 07.10 sularında 19A Yenidoğan - Ayrılıkçeşme hattında görev yapan bir aracımız yol kenarındaki bariyerlere çarparak maddi hasarlı kaza yapmıştır. Kazada iki yolcumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili Kurumumuzca derhal gerekli idari ve teknik soruşturma başlatılmış ve ilgili şoföre işten el çektirilmiştir" denildi.

