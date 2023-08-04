Alkollü kadın caddeyi birbirine kattı

Edirne’de cadde üzerinde araçların önüne çıkarak kendisi ve araçlar için tehlike oluşturan alkollü kadın ortalığı ayağa kaldırdı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Hayrabolu caddesi üzrinde meydana gelen olay aşırı alkollü olarak araçların önüne kendini atmaya çalışan genç bir kadının oluşturduğu tehlikeyi gören sürücüler, durumu polise bildirdiler. Polis ekipleri ve 112 Acil ambulansı da kısa sürede Hayrabolu Caddesi’ne geldi. Oturduğu yerden dakikalarca kalkmayan kadın polislerin uzun uğraşları sonucu ambulansa bindirildi. Ambulansa binen alkollü kadın tedaviyi red ederek ambulanstan inmek istedi. Polis ekiplerinin dakikalar süren ikna çabası sonucu kadın tedavi olmayı kabul edip inmekten vaz geçti ve ambulans ile Uzunköprü Devlet hastanesine götürüldü. Öte yandan caddede trafik yolda oturan kadın yüzünden felç oldu. Bölgeye gelen trafik polislerinin yönlendirmesi ile trafik kontrollü bir şekilde ara yoldan verildi. Alkollü genç kadının ambulans ile hastaneye götürülmesinin ardından trafikte normale döndü. Çevredeki meraklı vatandaşlar da dağıldı. Polis alkollü kadın hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.