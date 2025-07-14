Alkollü kız ortalığı birbirine kattı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen kız, ortalığı bir birine kattı.

Alkollü kız ortalığı birbirine kattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen kız, ortalığı bir birine kattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Aşık Veysel Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen genç kız, ilk önce motosikletli erkeklere saldırdı. Motosikletlerinden inmelerini isteyen kız, daha sonra oturduğu banka gelen kadınlara da saldırdı. Ortalığı bir birine katan genç kız, daha sonra kendi başına yürüyerek parktan uzaklaştı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb