Alkollü şahıslar, cadde ortasında domuza eziyet edip o anları sosyal medyada paylaştı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen bir grup, cadde ortasında domuza eziyet etti. Şahıslardan biri, yerde can çekişen domuza defalarca tekme attıkları kan donduran görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Alkollü şahıslar, cadde ortasında domuza eziyet edip o anları sosyal medyada paylaştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen bir grup, cadde ortasında domuza eziyet etti. Şahıslardan biri, yerde can çekişen domuza defalarca tekme attıkları kan donduran görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, Geyve ilçesinde meydana geldi. Alkollü oldukları değerlendirilen bir grup, cadde ortasında domuza işkence etti. Küfürler savurarak yerde can çekişen domuza arkadaş grubu defalarca tekme attı. O anları da saniye saniye kayıt altına aldı. Kan donduran görüntüler bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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