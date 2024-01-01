Alkollü şahsın kullandığı otomobil kaldırımdaki kadına böyle çarpmış

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu otomobilin kaldırımda bekleyen kadına çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Hayatını kaybeden kadının, eşini minibüse bindirdikten sonra kaldırımda beklediği esnada kazanın meydana geldiği öğrenilirken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise kazaya karışan alkollü sürücünün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.F.K. idaresindeki 54 AEP 636 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, ilk önce kaldırımdaki Serpil Sezer’e (43), sonrasında aydınlatma direğine çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada: Alkollü sürücü ayakta durmakta güçlük çekmiş

Yeni yılın ilk gününde Serpil Sezer’in ölümüyle neticelenen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alkollü olan sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen kadına, ardından aydınlatma direğine çarpması yer alıyor. Ayrıca, olay yerinde cep telefonlarına yansıyan görüntülerde ise kazaya karışan sürücünün ayakta durmakta güçlük çektiği anlar da yer aldı.

Görgü tanığı kaza anını anlattı

Kazayı gören vatandaş İsmail Çelik ise, “Otomobil süratle geldi önce bankete çıktı sonrasında da kaldırımda bekleyen bir kadına çarptı. Sonradan otomobil şoförünün alkollü olduğunu duyduk. Alkollü araç sürmesinler, orada biz de olabilirdik, bir başkaları da olabilirdi. Çok üzüldük ve şok geçirdik. Böyle kazaların olmamasını diliyorum. Elinde poşetle herhalde otobüs veya dolmuş bekliyordu” dedi.