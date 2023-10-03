Alkollü sürücü 3 aracı biçerek, beton büze çarptı: 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Tekirdağ Çorlu’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeki motosiklete ve otomobile daha sonra park halindeki otomobil ile beton büze çarparak devrildi. 3 kişinin yaralandığı kaza, anbean kameraya yansıdı.

Kaza, Alipaşa, Zafer ve Rumeli mahallelerini ayıran Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çetin Emeç kavşağından yokuş aşağı seyreden H.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki motosiklete ve otomobile çarptı. Yoluna devam eden sürücü TEMA Ormanı yakınlarında park halindeki araca ve beton büze çarparak devrildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü H.Y. ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2.40 promil alkollü çıktı

Polis tarafından alkol muayenesi yapılan H.Y.’nin 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.