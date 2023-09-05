Alkollü sürücü dereye uçtu: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil dereye uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücü dereye uçtu: 2 yaralı
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sina pırlanta
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Tekirdağ Çorlu’da virajı alamayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil dereye uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi TOKİ Konutları mevkiindeki çakıl yolda meydana geldi. Eski Bağlar Caddesi istikametinden Önerler Akkadı Kümeevler istikametine seyreden B.O. idaresindeki 59 AHA 211 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda dereye uçtu.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kaza sonrası sürücü B.O. ve araçta yolcu olarak bulunan D.O. yaralandı. Yaralı 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik polisi tarafından sürücü B.O.’nun yapılan kontrolünde 3.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.