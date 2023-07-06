Alkollü sürücü emniyetin PTS direğine çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, emniyetin PTS (Plaka Tanıma Sistemi) direğine çarptı.

Alkollü sürücü emniyetin PTS direğine çarptı: 1 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Tekirdağ Çorlu’da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, emniyetin PTS (Plaka Tanıma Sistemi) direğine çarptı.

Kaza, gece yarısı Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski Çorlu Endüstri Meslek Lisesi karşısında meydana geldi. Eski kiler istikametinden Hatip Mahallesi istikametine seyreden E.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki PTS (Plaka Tanıma Sistemi) direğine çarptı.

Kaza sonrası hasar gören araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan kontrollerde sürücü E.A.’nın 0,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.