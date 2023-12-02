Alkollü sürücü kazaya neden oldu: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin başka otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edirne’de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin başka otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edirne’nin Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi’nde, E.A’nın kullandığı 34 RG 2418 plakalı otomobil ile N.F’nin kullandığı 22 DP 404 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 22 plakalı otomobilin sürücüsü N.F. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
E.A’nın 98 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.