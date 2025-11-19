Alkollü sürücü polis uygulamasını görünce otomobili kaldırıma çekti: Üzerinden ve araçtan uyuşturucu çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, polis noktasını fark eden bir sürücünün panikle aracını kaldırıma çekmesi ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlenirken, hem üzerinde hem de araç içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Ada Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yoğun katılımlı trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde çok sayıda araç durdurulurken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi; alkol testi ve GBT sorgulamaları yapıldı. Evrak eksiği bulunan ve usule aykırı modifiye edilen araçlara ise cezai işlem uygulandı. Uygulama sırasında polis noktasını uzaktan fark eden bir otomobilin sürücüsü aniden panikleyerek aracını kaldırıma çekti. Şüpheli hareketleri üzerine ekipler kısa sürede araca müdahale etti. Yapılan kontrolde sürücü T.G.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Ekiplerin sürücü üzerinde ve araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. T.G., gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, ele geçirilen maddelere el konuldu. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.