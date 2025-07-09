Alkollü sürücü polise yakalandı: 'Sanki cinayet mi işledik 5 tane kağıt imzalattın'

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan sürücü alkollü çıktı. Alkollü sürücü polis ekiplerine, "Sanki cinayet mi işledik 5 tane kağıt imzalattın" diyerek cevap verdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Süleymaniye mahallesi Mimar Sinan Bulvarında devriye attıkları sırada 16 AUS 274 plakalı motosikletin sürücüsünün kontrolsüz seyrettiğini fark ettiler. Ekipler sürücüyü durdurup alkol testi yaptılar. 1.38 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Dilaver Ö.(66)’ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, Muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 168 TL cezai işlem uygulandı.

Alkollü sürücü ekiplere, "Sanki beni idama mahkum ediyorsunuz. Bu kaçıncı imza. 4 mü 5 mi anlamadım. Kaçıncı imza oldu. Daha önce bana 90 bin TL ceza yazdınız. Sanki cinayet mi işledik 5 tane kağıt imzalattın" diye konuştu.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi.