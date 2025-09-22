Alkollü sürücünün kırmızı ışıkta dehşet saçtığı kaza kamerada

Sakarya’nın Kocaali ilçesi D010 karayolunda bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki araca ve tarım aracına çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü sürücünün sebep olduğu kazadan bir motosikletli ise kıl payı kurtuldu.

Kaza, saat 16.05 sıralarında Kocaali-Karasu D010 karayolu üzerinde Yalı Mahallesi Büyük Melen Camii kavşağında meydana geldi. Karasu istikametine ilerlemekte olan Murat Kepez kontrolündeki 54 ABC 876 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 81 DK 161 plakalı Toyota marka otomobil ve tarım aracı olarak tabir edilen bir ’patpat’ kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada alkollü olduğu öğrenilen kadın sürücü E.K. idaresindeki 34 TB 8560 plakalı Audi marka otomobil önce refüje, daha sonrasında da kırmızı ışıkta bekleyen üç araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle patpat sürücüsü Y.K., eşi H.K. ve iki çocuğu yola savrulurken, alkollü kadın sürücü ile yanındaki yolcu da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, Kocaali ve Karasu Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı.

Kaza anı kamerada: Patpattan yola böyle savruldular

Alkollü sürücünün sebep olduğu kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde refüje çarparak kontrolden çıkan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı ve patpat üzerindekilerin yola savrulduğu anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, kaza esnasında hafif ticari aracın yanında duran bir motosikletlinin de faciadan kıl payı kurtulduğu anlar da yer aldı.

"Lütfen alkollü araba sürmeyin, günahsız insanların canı yanıyor"

Kazayı yara almadan atlatan 54 ABC 876 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Murat Kepez, alkollü araç kullanımına tepki göstererek, "İnsanlar alkol alıp kesinlikle trafiğe çıkmasınlar. Çünkü burada suçu, günahı olmayan birçok insan yaralanıyor, ölebiliyor. Lütfen alkollü araba sürmeyin, günahsız çok insanın canı yanıyor" dedi.