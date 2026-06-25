Alkollü yakalanan genç sürücünün sözleri şaşırttı: 'Aklım hâlâ yapmadıklarımda'
Edirne'de trafik denetiminde alkollü olduğu belirlenen 19 yaşındaki aday sürücünün ehliyetine el konulurken, Pişman değilim, aklım hl yapmadıklarımda sözleri dikkat çekti.
Edirne’de trafik denetiminde alkollü olduğu belirlenen 19 yaşındaki aday sürücünün ehliyetine el konulurken, "Pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda" sözleri dikkat çekti.
Edirne’de trafik polislerinin denetimine takılan 19 yaşındaki aday sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulan ve para cezası uygulanan genç sürücünün, "Pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda" sözleri dikkat çekti.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve alkol denetimlerinde durdurulan 19 yaşındaki aday sürücünün yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine el konulurken, hakkında idari para cezası uygulandı. İşlemleri sırasında genç sürücü muhabirin pişman mısın sorusuna, "Pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda" ifadelerini kullandı. Sürücünün sözleri çevrede bulunanların da dikkatini çekti.
Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.