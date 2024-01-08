Alman futbolunun efsane ismi Beckenbauer hayatını kaybetti

Alman futbolunun efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Alman futbolunun efsane ismi Beckenbauer hayatını kaybetti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Alman futbolunun efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Almanya Futbol Federasyonu, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Franz Beckenbauer’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. 78 yaşında hayata gözlerini yuman Beckenbauer, kariyerinde birçok başarıya imza attı.

2 kez Altın Top ödülünün de sahibi olan Alman futbolcu, milli takımla dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı.