Almanca hukuk kitabı yazdılar, gelirini depremzedelere bağışladılar

Altınbaş Üniversitesinin Çift Diplomalı Türk Alman Hukuk Lisans Programı öğrencileri, Türk Ticaret Kanunu’nu Almanca anlatan önemli bir kitaba imza attılar. Kitaptan elde edilecek gelirin ise depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

Editörlüğünü Doç. Dr. Murat Can Atakan’ın yaptığı kitap, Çift Diplomalı Türk-Alman Ortak Hukuk Lisans Programında (UOLP-Köln) 3. ve 4. sınıfta okuyan 14 öğrencinin ikişerli gruplar halinde yazdığı 7 bölümden oluşuyor. Kitabın amacı, Almanca konuşulan ülkelerde yaşayan iş adamlarına, Türk Ticaret Kanunu hakkında kendi dillerinde bilgi verip, potansiyel yatırımcıları Türkiye’ye çekebilmek ve yatırımcıların ülkenin hukuk düzeni hakkında bilgi sahibi olabilmesini sağlamak. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programının direktörlüğünü de yapan Doç. Dr. Murat Can Atakan, kitaptan elde edilecek gelirin, deprem felaketinin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak üzere, depremzedelere bağışlanacağını dile getirdi.

Kitabı önemli kılan bir diğer özellik ise Türkiye’de sıklıkla kurulan anonim şirketlere ilişkin kanuni düzenlemelerin ilk kez Almanca’ ya çevrilerek hukuk öğrencileri tarafından literatüre kazandırılması oldu. Kitabın tüm Avrupa’da satışa sunulduğunu kaydeden Atakan, kitaba birçok yayınevi üzerinden ya da online platformlar üzerinden erişmek mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca e-book formatında da basıldığı için herhangi bir sınırlamaya takılmadan tüm dünyada erişime açık olacak.

Murat Can Atakan, son olarak kitabın yazarları olan öğrencileri Büşra Sayar, Derya Halibryamova, Elif Zelal Akbulut, Eslem Aysıla Belek, Esma Sürün, Evrim Kurt, Gamze Sar, Hamza Kösen,Hilal Keler, Kübra Yüksel, Rabia Doğan, Selin Akduman, Yaren Dirican ve Zehra Ersoy’a emekleri için teşekkür etti.

Mezunlarını, uluslararası bir kariyer bekliyor

Türkiye’de hukuk fakülteleri arasında ilk olan Köln Programı hakkında da bilgi veren Atakan, mezun olan öğrencilerin Almanya ile Türkiye arasında uluslararası bir kariyere hazırlandıklarına işaret ederek, “Bu programı Köln Üniversitesi ile yürütüyoruz. Bilindiği üzere Köln Üniversitesi 1388 yılında kurulmuş, Almanya’nın köklü üniversitelerindendir. Bu program aynı zamanda Türkiye’de kurulan ve YÖK tarafından da onaylanan ilk Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programıdır.” diye konuştu. Programa Türkiye’den başvuran öğrencilerin ÖSYM tarafından yerleştirildiğini aktardı. Eğitim dili Almanca olan programa, 2012 yılından beri öğrenci aldıklarını söyleyen Atakan, “B2 Almanca dil bilgisine sahip olmayan öğrencilerimiz ilk sene Almanca hazırlık okuyorlar. Sonrasında ilk iki yılını Köln’de, 3. ve 4. sınıfları ise Türkiye’de tamamlıyorlar. Almanya’da danışmanlık yapabilir veya Türkiye’deki avukatlık sınavı gibi 1. ve 2. Devlet Sınavları’na girerek avukatlık yapabiliyorlar. Bu sınav süreci, staj ile birlikte yaklaşık 4-5 yıl kadar sürüyor.” dedi.

“Almanya, Avusturya ve İsviçre’de staj ve iş imkânı”

100’den fazla mezun verdiklerine değinen Atakan, Almanya, Avusturya ve İsviçreli hukuk büroları yaptıkları anlaşmalar sayesinde öğrencilerin kolayca staj ve iş imkanına sahip olduklarını belirtti. “Ayrıca öğrencilerimiz Almanya’da CUSL (Certificate in United States’ Law) programına dahil olup sertifika alabilirlerse, Amerika’da baro sınavlarına girip mesleklerini ABD’de de icra edebiliyorlar. Türkçe ve Almanca eğitimin yanında İngilizce eğitim de alıp 3 dilde ve 3 ülkede çalışma ve yaşama şansına sahip olabiliyorlar” diye konuştu.

Son olarak öğrencilerin Almanya’da da bir üniversiteden mezun olacakları için Blaukarte (Blue Card- ABD’deki Greencard benzeri) alma imkanına sahip olarak yalnızca Almanya’da değil, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yaşama ve çalışma şansına sahip olabildiklerini vurguladı.