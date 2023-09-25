Almanya'da Başiskele Belediyesporlu güreşçiden büyük başarı

Almanya'da düzenlenen 14. Geleneksel Marl Yağlı Güreşleri'nde Başiskele Belediye Spor Kulübü'nün milli güreşçisi Başpehlivan Hamza Özkaradeniz büyük başarı elde ederek 3'üncülük kürsüsüne çıktı.

Almanya'da Başiskele Belediyesporlu güreşçiden büyük başarı
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Almanya’da düzenlenen 14. Geleneksel Marl Yağlı Güreşleri’nde Başiskele Belediye Spor Kulübü’nün milli güreşçisi Başpehlivan Hamza Özkaradeniz büyük başarı elde ederek 3’üncülük kürsüsüne çıktı.

Almanya’da 23-24 Eylül tarihlerinde düzenlenen Marl Yağlı Güreşleri nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Almanya, Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden güreşçiler müsabakaya katıldı. Türkiye’den Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu ve Hüseyin Gümüşalan’ın katıldığı müsabakalarda Başiskele Belediye Spor Kulübü Güreşçisi Hamza Özkaradeniz rakiplerini tek tek yenerek 3’üncülük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Güreşseverlerin büyük bir ilgi ve beğeniyle takip ettiği 14. Geleneksel Marl Yağlı Güreşleri’nin finalinde Hüseyin Gümüşalan’ı mağlup eden Orhan Okulu Başpehlivan oldu.