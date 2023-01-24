Almanya'da büyük projelere imza atan iş adamı Çavuş'tan Türkiye'ye büyük yatırım

Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyan Musa Çavuş, Almanya’da geliştirdiği projeleri Türkiye pazarında da hayata geçirerek önemli bir girdi sağladı.

Aslen Konyalı olan ve Almanya’da yaşayan Musa Çavuş, Türkiye’deki yazılım alanında gördüğü eksiklikleri gidermek için çalışma başlattı. Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyan Musa Çavuş, Almanya’da geliştirdiği projelerini Türkiye pazarına da dahil etti. Yurt dışında kullanılan son yazılım teknolojilerinin Türkiye’de tercih edilmediğini aktaran Çavuş, global çapta bilinen şirketlerin her zaman son teknolojileri takip ettiğini ve bünyesine entegre ettiğini söyledi. Global çapta işler yapılmak isteniyorsa son teknolojilerin tercih edilmesinin önemli olduğunu kaydeden Çavuş, ’’Son teknolojiler kullanılmadığı için yaşanan hatalar ve açıkların çözülmesi zor oluyor. Türkiye’ye ilk aşamada Porsche şirketinin yazılım projelerini getirdim. Ülkemde gördüğüm potansiyelden dolayı yaptığım yatırımları günbegün arttırmaya devam edeceğim. Hizmet kanalımızı global network üzerinden geliştirdik ve bu süreçte bir hayli yol aldık. Uzun süre Almanya’da yaşayan ve kariyerinin ilk aşamalarına gözlerini yurtdışında açmış biri olarak söyleyebilirim ki Türkiye’de çok daha fazlasını yapabiliriz. Biz Türkler iş dinamiğimizi birbirimize faydacılık sağlamak üzerine konumlandırmış insanlarız ve bu bizim sürekli gelişimimize katkı tanıyor. Biz çekirdekten başlayacak ve daha bütüncül bir etki elde edeceğiz, bu yıl hedefim ülkemin istihdam gücünü arttırmak ve gençlere da bu istihdamdan pay sağlamaları için imkan tanımak’’ dedi.

’’Yatırımları her geçen gün arttıracağım’’

Genç yazılımcıların bu teknolojileri öğrenmediğini anlatan Çavuş, ’’Güncel yazılım teknolojileri sayesinde genç ve gelişmekte olan yazılımcılara bu sayede daha fazla istihdam sağlayabiliyoruz. Son dönemlerde artan yazılımcı sayısından kaynaklı gençlerimiz iş bulmakta güçlük çekiyor, bu yüzden Türkiye’ye yaptığım yatırımları günbegün arttırarak iş bulamayan gençleri yazılım şirketlerimin bünyesine dahil edeceğim. Global alanda web tabanlı sistemler, hibrit uygulamalar, uzaktan araç takip ve kontrol sistemi, CRM, ERP, uzaktan kontrol sistemleri gibi projeler yaparak şirket portföyümüzü genişlettik ve farklı alanlarda AR-GE çalışmaları yaparak portföyümüzü genişletmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Dünyanın birçok farklı bölgesinde birbirinden farklı sektörlerde ürün ve hizmet dağıtımı sağlayan Musa Çavuş’un hizmet verdiği firmalar arasında Lufthansa, Porsche, Mercedes Benz, BMW, Deutsche Telekom, Telefonica, TüvSÜT, Kion Group ve HP gibi alanında 200’den fazla öncü firma yer alıyor.

Çavuş bu şirketlere yazılım alanında Front-end kısmında, Angular, React, Vue. JS, Nativescript, Ionic, Capacitor, Cordova Back-end kısmında ise Spring Boot, Node. JS, Nest. JS, LoopBack, Docker, Kubernetes, Jenkins yazılım teknolojileri ile destek veriyor.