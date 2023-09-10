Almanya'da Hansi Flick dönemi sona erdi
Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Almanya’da Teknik Direktör Hansi Flick dönemi bitti. Almanya Futbol Federasyonu’nu resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Flick ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Almaya son olarak Japonya ile oynadığı hazırlık maçını 4-1’lik skorla kaybetmişti. Almanya ile 25 karşılaşmaya çıkan 58 yaşındaki çalıştırıcı, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Flick yönetimindeki Almanya, Katar’da düzenlenen FIBA Dünya Kupası’nda Japonya, İspanya ve Kosta Rika ile yer aldığı E grubunu 3. tamamlayarak, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.