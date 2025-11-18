Almanya, Dünya Kupası biletini 6 golle aldı

Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası elemeleri son maçında Slovakya’yı 6-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve finallere gitmeye hak kazandı. Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, 2 gol 1 asistlik performansla yıldızlaştı.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde son hafta karşılaşmaları devam ediyor. A Grubu’nda elemelere Slovakya mağlubiyetiyle başlayan Almanya, son maçında konuk ettiği rakibine şans tanımadı. Nagelsmann’ın öğrencileri sahadan 6-0’lık skorla galip ayrıldı ve üst üste 5. galibiyetini alarak 15 puanla grubu lider tamamladı. Galatasaray’da forma giyen Leroy Sane, 2 gol, 1 asistlik performansla galibiyette önemli rol oynadı. Slovakya’nın kaptanı Fenerbahçeli Milan Skriniar ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla doğrudan 2026 Dünya Kupası bileti alan Almanya, 21. kez finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Futbolda dünyanın en başarılı milli takımları arasında yer alan Almanya, 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Grubu 12 puanla 2. tamamlayan Slovakya ise play-off oynayacak.