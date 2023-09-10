Almanya, FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Almanya, FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Almanya, FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Almanya, FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan’ı 83-77’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı