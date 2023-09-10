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- Almanya, FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.
İHA
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