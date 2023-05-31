Almanya - Fransa finalini Atilla Karaoğlan yönetecek

U17 Avrupa Şampiyonası’nda Almanya ile Fransa arasında cuma oynanacak final maçını FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Macaristan’da devam eden U17 Avrupa Şampiyonası’nda final heyecanı 2 Haziran Cuma günü yaşanacak. Saat 20.00’de Budapeste Budaörsi Hidegkuti Nandor Stadyum’unda Almanya ile Fransa arasında oynanacak maçın hakemi de açıklandı. Buna göre karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milan Sutulovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise yine Sırbistan’dan Milos Milanovic olacak.