Almanya'nın en prestijli bilimsel ödüllerinden 'Alfried Krupp Ödülü' Zeynep Akataya'ya

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu Zeynep Akata, kariyerini sürdürdüğü Almanya’nın en prestijli bilimsel ödüllerinden biri olan Alfried Krupp Ödülü’ne layık görüldü.

2019’dan bu yana Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Matematik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Açıklanabilir Makine Öğrenimi kürsüsünde görev yapan Trakya Üniversitesi mezunu Prof. Dr. Zeynep Akata, Almanya’da görev yapan 36 bilim insanın aday gösterildiği ve ülkenin prestijli bilim ödüllerinden biri olarak kabul edilen Alfried Krupp Ödülü’nü almaya hak kazandı.

1986 yılından bu yana kadrolu profesörlüğe ilk defa bir Alman üniversitesinde atanan 37 yaşının altındaki bilim insanlarına verilen 1 milyon Euro tutarındaki ödülün 2023 yılındaki sahibi Prof. Dr. Akata, Almanya’daki en genç kadın profesör unvanını taşıdığı Açıklanabilir Makine Öğrenimi alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarından biri olarak kabul ediliyor.