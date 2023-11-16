Almanya - Türkiye maçını Bartosz Frankowski yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya ile oynayacağı özel maçta Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski düdük çalacak.

Almanya - Türkiye maçını Bartosz Frankowski yönetecek
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A Milli Futbol Takımı’nın, Almanya ile oynayacağı özel maçta Polonya Futbol Federasyonu’ndan Bartosz Frankowski düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45’te Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak özel maçta Almanya ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski’nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakuk Winkler yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial ise olacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Karşılaşmada VAR koltuğunda Pawel Raczkowski, AVAR’da da Kryzstof Jakubik oturacak.