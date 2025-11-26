Alo 153 Ekibinden İlçe Millî Eğitim Müdürü Damat'a Öğretmenler Günü Ziyareti

Alo 153 Çözüm Merkezi Silivri Sorumlusu Yücel Kaya ve ekibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat’a nezaket ziyaretinde bulundu. Eğitim camiasının bu özel gününde gerçekleştirilen ziyarette, tüm öğretmenlere duyulan saygı ve minnettarlık vurgulandı.

“Eğitime Verilen Emeğin Karşılığı Ödenmez”

Ziyarette, ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin fedakârlıkla yürüttüğü eğitsel çalışmalar için teşekkür edilirken, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendirmedeki kritik rolüne dikkat çekildi. Yücel Kaya, Alo 153 ekibi adına tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladıklarını belirtti.

Müdür Damat’tan Teşekkür

İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek öğretmenlere yönelik bu anlamlı jest için Alo 153 ekibine teşekkür etti.