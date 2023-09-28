Alo 174 Gıda Hattı'na 14 yılda 3 milyona yakın çağrı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alo 174 Gıda Hattı’na 14 yılda 3 milyona yakın çağrı yapıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada, Alo 174 Gıda Hattı’nın tüketicinin gıda konusunda her türlü ihbar ve şikayeti ile ilgili merciye kolay bir şekilde ulaşabilmesi, iletişimin tek merkezden yönlendirilmesi, tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılabilmesi ve takibinin sağlanması çerçevesinde faaliyetlerde bulunduğunu hatırlattı. "Bu hizmet sayesinde tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü şikayet ve talebi, Türkiye’nin her yerinden çağrı merkezimize bildirilebiliyor" diyen Yumaklı, çağrı merkezi tarafından alınan ihbar ve şikayetlerin web tabanlı yazılımlar sayesinde içeriğine göre Bakanlığın ilgili birimlerine iletildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımız gıda ile ilgili şikayet ve başvurularını Alo 174 Gıda Hattı’nın yanı sıra WhatsApp ihbar hattı (0501 174 01 74) ve online canlı destek merkezi http://www.alo174.gov.tr/ internet adresi üzerinden de yapabilirler" ifadelerini kullandı.

İşitme engelli bireylere işaret diliyle hizmet veriliyor

İşitme engellilerin yine www.alo174.gov.tr internet adresinde bulunan görüntülü görüşme menüsü üzerinden işaret diliyle hizmet alabildiğini bildiren Yumaklı, Alo 174 Gıda Hattı’nda ayrıca İngilizce hizmet sunulduğunu da vurguladı.

14 yılda 3 milyona yakın çağrı

Bakan Yumaklı’nın açıklamasına göre, Alo 174 Gıda Hattı’na hizmete girdiği 2009 yılından bugüne kadar yapılan toplam 2 milyon 962 bin 707 başvurunun 987 bin 126’sı ihbar ve şikayet çerçevesinde değerlendirilerek kayıt altına alındı. Bu başvuruların da 983 bin 294’ü sonuçlandırıldı. İşletme faaliyet alanlarına göre başvuruların 529 bin 234’ü satış yeri, 151 bin 991’i toplu tüketim yeri, 105 bin 820’si de üretim yeri başlıklarında kayıt altına alındı. Başvuruların 200 bin 81’i de diğer kategorisinde değerlendirildi.

Başvuruların 924 bin 58’i telefon, 28 bin 791’i e-posta ([email protected]), 20 bin 738’i WhatsApp ihbar hattı (0501 174 01 74) üzerinden geldi. Ayrıca 6 bin 229’u web chat, 3 bin 354’ü e-Devlet, 2 bin 568’i mobil uygulama, bin 336’sı web sayfası, 52’si ise diğer kanallardan ulaştı. Ürün gruplarına göre başvurularda et ve et ürünleri 126 bin 983 rakamı ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla 105 bin 372 başvuru ile tahıl un ve unlu mamuller, 77 bin 746 başvuru ile de hazır yemek ve yemek fabrikalarına ilişkin ihbar ve şikayetler izledi.

İl bazlı en fazla başvuru sırası ile İstanbul (174 bin 701), Ankara (66 bin 157), İzmir (44 bin 662), Antalya (36 bin 945), Bursa (25 bin 911), Konya (24 bin 720), Gaziantep (19 bin 597), Kayseri (19 bin 152), Adana (17 bin 156) ve Kocaeli’den (14 bin 284) yapıldı.

Denetimler sonucunda 66 bin 924 başvuruda cezai işlem uygulanması gerekli görüldü.