Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nin sahası yenilendi

Körfez Belediyesi ve ilçedeki amatör spor kulüpleri tarafından kullanılacak Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisindeki saha yenilendi ve sentetik çim haline getirildi.

Körfez Belediyesi ve ilçedeki amatör spor kulüpleri tarafından kullanılacak Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisindeki sahada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmada 5 bin 930 metrekarelik alandaki mevcut çim kaldırıldı ve drenaj çalışması gerçekleştirildi. Son olarak sentetik çimin de döşendiği saha, yeni görünümüyle modern bir hale geldi. Sentetik hale getirilen saha, Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü ve amatör spor kulüpleri tarafından kış aylarında da rahatlıkla kullanılabilecek.