Alpay Yavuz 'Gazitepe Ailesi olarak sizlerle gurur duyduk'

Gazitepe İlkokulu Müdürü Alpay Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; Sevgili Öğrencilerim. Bugün Gazitepe Ailesi olarak sizlerle gurur duyduk. Aylardır yılmadan çalışmanın sonunda bizlere bu mutluluğu yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Okulumuzu çok başarılı temsil etmenizin yanında tüm izleyicilerin beğenisini kazandınız. Sizleri halk oyunları konusunda çok iyi yetiştiren Zeynep öğretmeninizi, dört yıldır her yönüyle sizlere rol model olan, sizlere çok büyük emek veren Ayşen öğretmeninizi ve daima sizleri destekleyen ailelerinizi tebrik ederim.”