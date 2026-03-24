Alper Taban, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileriyle kahvaltıda buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde eğitim gören öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Daha İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezine yaptığı ziyarette engelli öğrencilere Gastro İnegöl Restoranında kahvaltı sözü veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sözünü tuttu. Başkan Taban, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününü de fırsat bilerek bu sabah özel misafirlerini kahvaltıda ağırladı.

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde öğrenim gören 25 özel öğrenci ile birlikte; Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal, İnegöl Belediyesi ilgili daire müdürleri ve personelleri ile Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi öğretmenleri de programa katıldı. Samimi bir havada gerçekleşen buluşmada engelli bireyler kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı büyük mutluluk yaşadı. Kahvaltı eşliğinde Başkan Taban ile sohbet eden engelli öğrencilere bir talepleri veya istekleri olup olmadığı da soruldu. Engelli öğrenciler, ev sahipliği için Başkan Taban’a ve Gastro İnegöl ekibine teşekkür ettiler.